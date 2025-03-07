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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為26.88元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.38元，其中最高估值1.45元，最低估值1.31元，預估目標價為26.88元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.45(1.45)1.681.82
最低值1.31(1.28)1.411.55
平均值1.38(1.37)1.521.66
中位數1.38(1.35)1.511.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值73.30億76.21億80.87億
最低值69.38億71.83億75.64億
平均值71.25億74.05億77.98億
中位數71.41億74.19億77.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.640.970.710.940.78
營業收入36.03億40.63億45.75億66.81億69.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRTO

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