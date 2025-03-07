鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為26.88元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.38元，其中最高估值1.45元，最低估值1.31元，預估目標價為26.88元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.45(1.45)
|1.68
|1.82
|最低值
|1.31(1.28)
|1.41
|1.55
|平均值
|1.38(1.37)
|1.52
|1.66
|中位數
|1.38(1.35)
|1.51
|1.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|73.30億
|76.21億
|80.87億
|最低值
|69.38億
|71.83億
|75.64億
|平均值
|71.25億
|74.05億
|77.98億
|中位數
|71.41億
|74.19億
|77.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.64
|0.97
|0.71
|0.94
|0.78
|營業收入
|36.03億
|40.63億
|45.75億
|66.81億
|69.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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