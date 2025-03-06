〈陸股盤後〉川普緩徵汽車關稅 三大指數開高走高 滬指連三紅站上季線

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-06 16:00

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中國 A 股三大指數周四 (6 日) 開高走高，上證指數(SSEC) 連 3 日收漲，因美國總統川普同意對部分汽車製造商降低關稅，引發市場對潛在貿易救濟措施的樂觀預期。

滬指周四收漲 1.17% 至 3381.1 點，深證成指 (SZI) 收高 1.77% 至 10898.75 點，創業板指收紅 2.02% 至 2234.69 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9535 兆元。

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大盤方面，券商、保險、房地產、汽車、半導體等族群走強，海南華鐵、中航產融、四川雙馬、首創證券，海優新材、賽騰股份等個股漲停，軟體、網路領域也大爆發，新開普、漢得資訊、中亦科技、鼎捷數智、博實結跟任子行等漲廷，AI 智能體、信創方向掀漲停潮、機器人也表現活躍。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 4272 檔股票上漲，973 檔下跌，平盤 146 檔，三市共有 169 檔股票漲幅在 9% 以上，2 檔股票跌幅在 9% 以上。

中信證券表示，今年兩會如期召開，除符合預期的宏觀經濟目標外，科技 AI 創新 + 供給側「反內捲」+ 需求側擴內需三大明確的政策思路振奮人心，市場信心的修復料將從科技領域逐步擴散到經濟領域。

東興證券也說，春季行情仍未結束，政府工作報告出台更加穩定政策預期，強化對科技和消費的市場預期，大科技類股仍是未來相當長時期內最核心族群，AI、機器人、低空經濟等方向仍為投資核心主流，要從中線角度行情，短期波動不看待中期向好趨勢。同時，隨著未來政策逐步落地，消費可望逐步恢復。

申萬宏源認為，短期順勢調整，多面向問題集中消化，科技產業趨勢短期低性價比問題被廣泛討論，順勢調整是健康的，等待產業催化再出發。調整窗口更看好有短期催化的價值板塊，國際工程承包、房地產、券商，聚焦一季報窗口長期破淨公司市值管理的投資機會，中期繼續看好科技產業趨勢將是主流族群，建議關注中國 AI 算力和應用、人形機器人和低空經濟族群。

中泰證券表示，短期來看，春節後市場上漲主要由科技突破帶來的估值提升帶動。若總量政策不如預期，且企業獲利尚未好轉，則指數調整的壓力恐大過市場預期。因此，目前持有防禦類資產及安全類資產投資人，不用被「逼空式」追高科技股，特別是轉向 A 股中估值過高的中小市值、科創。就產業角度來說，儘管目前市場高波動較大，但 2021 年新能源與創業板是一條貫穿全年的產業主線，今年網路龍頭、算力等恒生科技類股走勢，或類似 2021 年的新能源行情，將成為局部結構性機會的主流。