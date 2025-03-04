關西服務區去年營收稱霸 清水為國道電力王

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-03-04 18:25

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交通部高速公路局今 (4) 日宣布，去 (2024) 年國道 15 處服務區整體營業額 53.7 億元再創新高，其中關西服務區以 5.98 億元營收奪冠，在國道充電站方面，則是清水成為國道電力王居冠。

據高公局統計，2024 年服務區營收較 2023 年 (50.9 億元) 成長 5.49%，排名前 5 名依序為關西、清水 5.87 億元、西螺 5.8 億元、泰安 5.38 億元、東山 4.64 億元。關西奪冠主要歸功於近年持續優化硬體設備及公共服務，引進更多具吸引力的品牌櫃位，提升用路人服務體驗，年營收 5.98 億元，較 2023 年成長 8.7%。

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另清水服務區，因 2024 年整修 8 個月，營收位居第二，但隨著整修完成展現新風貌，2024 年 12 月及 114 年 1 月營收都破億，今年春節營收更是亮眼，初二達 871 萬元、初三 853 萬元，雙雙突破歷年單日最高紀錄。

在國道充電站營運方面，隨著 2024 年國道充電路網全面上線，總充電量 679 萬度，是 2023 年 1.8 倍，其中清水充電站以 106 萬度的總充電量，榮登「國道電力王」，充電次數以湖口 (北) 站 2.7 萬次居冠，每車平均充電度數最高則為湖口 (南) 站，2 項數據顯示湖口在電動車補給的重要性。