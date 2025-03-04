比亞迪推「靈鳶」車載無人機系統 專家：有望打破當前智慧汽車同質化僵局

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-04 11:00

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比亞迪董事長王傳福在發佈會上說：「合作絕非簡單地將無人機放在車上，而是從底層重新定義車與無人機的交互邏輯。」

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過去，車載無人機多停留在外掛配件層面，而靈鳶通過整車集成技術，實現了無人機艙、控制系統與車輛電驅架構的深度耦合，例如全球首創的車載伸縮停機坪，可在行駛中完成無人機的動態起降與收納快充，解決了傳統無人機依賴人工操作的局限。

這種「共生」邏輯的背後是比亞迪的工業規模化能力與大疆無人機技術的互補。

大疆總裁羅鎮華說：「科技應成為普惠工具，而非少數人的玩具。而比亞迪透過涵蓋全品牌車型的普及策略，如仰望品牌搭載換電版，王朝、海洋等品牌適配快充版，將車載無人機從高端定製推向大眾標配，售價 1.6 萬人民幣 (約 7.3 萬台幣) 的快充版更是降低了技術門檻。」

靈鳶支援時速最高 25km/h 下動態起降，最高動態跟飛速度為 54km/h，避障識別精度為 3cm，安全返航距離為 2km，停機坪展開後佔地 0.29m²，機庫厚度壓縮到 21.5cm，搭載靈鸢車載無人機系統的車型，最高車高控制在 2.05m 以內。

值得一提的是，停機坪自身也配備高畫質鏡頭，最高可輸出 4K 規格的畫面，可以和無人機配合組成「地空雙攝」。

軟體方面，靈鳶車載無人機系統支援一系列 AI 自動拍攝，比如識別用戶的揮手、鼓掌、擁抱、舉臂動作，執行對應的錄製、繞飛等命令，遇到夕陽等風光時，系統也會自己記錄。

簡單來說，一輛搭載「靈鳶」車載無人機系統的汽車，就是一個攝影團隊。按照比亞迪的說法，一個 0 基礎的個人使用者，也能夠在外拍出效果很好的影片。

汽車如今不再是單純的交通工具，而是娛樂、出行、社交等一體的「第三空間」。露營、越野等戶外用車需求的增加，尤其是在記錄戶外生活的需求上，無人機正在被更多地依賴。因此，透過多方研調，比亞迪認為有必要拓寬汽車功能的邊界。

專家認為，比亞迪將靈鳶從百萬價位下放到 20 萬人民幣以內的車型，可看出比亞迪在普及上是認真的。