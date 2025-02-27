〈貴金屬盤後〉市場聚焦PCE數據、川普最新關稅計畫 黃金下滑
鉅亨網編譯許家華 2025-02-27 06:33
在近期創紀錄上漲後，黃金價格周三 (26 日) 下跌，同時投資者關注本周稍晚將公布的通膨數據，以及美國川普總統最新的關稅計畫進展。
- 現貨黃金下跌 0.1% 至每盎司 2,912.51 美元。
作為對沖不確定性和通膨的首選避險工具，在關稅威脅引發貿易戰擔憂的背景下，黃金周一創下 2,956.15 美元的歷史新高。
- 4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格上漲 0.4%，至每盎司 2,930.60 美元。
川普周二下令對銅進口關稅展開調查，可能展開新一輪關稅，以重建美國對電動車、軍事硬體、電網和許多消費品所需要的銅礦生產。
High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示：「看漲趨勢仍然存在… 重要數據公佈前經歷一段盤整期並不令人意外。」
投資者也聚焦周五將發布的美國個人消費支出 (PCE) 報告上，因為該數據是美國聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標。
通膨壓力若高於預期恐促使 Fed 推遲再降息，但市場先前已將進一步降息反映在價格上。但 Meger 補充，黃金是抵禦通膨壓力的典型對沖工具之一，價格應會上漲。
Fed 過去一年 3 度降息，共降 75 個基點。貨幣市場目前預計 Fed 將在年底前降息 54 個基點，這意味著降息兩次、各 25 個基點的舉措。
市場同時預期 Fed 進一步降息的可能性約為 20%。
Kinesis Money 市場分析師 Frank Watson 報告指出，「央行行為將成為黃金命運的關鍵，因為它們是近年來需求的重要因素。」
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