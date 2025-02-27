盤中速報 - Dogwifhat大漲9.61%，報0.62美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 15:20
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過9.61%，最新價格0.62美元，總成交量達0.87億美元，總市值6.17億美元，目前市值排名第 59 名。
近 1 日最高價：0.62美元，近 1 日最低價：0.54美元，流通供給量：998,841,310。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.91%
- 近 1 月：-50.76%
- 近 3 月：-81.32%
- 近 6 月：-62.98%
- 今年以來：-68.68%
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