search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.5%，報33.89元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 14:10


截至台北時間27日14:10，美元/泰銖上漲0.17點漲幅達0.5%，暫報33.89點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.54%
  • 近 1 週：0.00%
  • 近 3 月：-2.68%
  • 近 6 月：-0.77%
  • 今年以來：-1.66%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.62，本日上漲0.14%
  • 美元/新加坡幣相關性0.59，本日上漲0.22%
  • 美元/挪威克朗相關性0.57，本日上漲0.39%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.50，本日上漲0.25%
  • 英鎊/美元相關性-0.49，本日上漲0.14%
  • 澳元/美元相關性-0.46，本日上漲0.24%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/泰銖33.90.53%
人民幣/美元0.137589-0.07%
紐元/美元0.5682-0.21%
英鎊/美元1.2667-0.04%
澳元/美元0.6297-0.14%

延伸閱讀


Empty