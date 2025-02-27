外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.5%，報33.89元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 14:10
截至台北時間27日14:10，美元/泰銖上漲0.17點漲幅達0.5%，暫報33.89點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.54%
- 近 1 週：0.00%
- 近 3 月：-2.68%
- 近 6 月：-0.77%
- 今年以來：-1.66%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.62，本日上漲0.14%
- 美元/新加坡幣相關性0.59，本日上漲0.22%
- 美元/挪威克朗相關性0.57，本日上漲0.39%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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