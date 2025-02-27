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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.47%，報33.88元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:00


截至台北時間27日12:00，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.47%，暫報33.88點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.54%
  • 近 1 週：0.00%
  • 近 3 月：-2.68%
  • 近 6 月：-0.77%
  • 今年以來：-1.66%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.62，本日上漲0.15%
  • 美元/新加坡幣相關性0.59，本日上漲0.26%
  • 美元/挪威克朗相關性0.57，本日上漲0.36%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.50，本日上漲0.21%
  • 英鎊/美元相關性-0.49，本日上漲0.15%
  • 澳元/美元相關性-0.46，本日上漲0.24%

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美元/泰銖33.890.50%
人民幣/美元0.137578-0.07%
紐元/美元0.5679-0.26%
英鎊/美元1.2657-0.12%
澳元/美元0.6292-0.22%

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