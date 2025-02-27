打破百年傳統！川普首開內閣會議不讓部分媒體報導 美聯社路透彭博聯合抗議

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-27 14:50

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美國總統川普周三 (26 日) 召開新總統任期內首場內閣會議，但卻出現爭議，因白宮以「媒體報道新政策」為由，拒絕了包括路透社、美聯社、《赫芬頓郵報》及德國《每日鏡報》在內的多家國際媒體記者參與報導。

美聯社、路透社、彭博社在事發後發出聯合聲明表示，這些媒體長期報導美國總統新聞，讓美國及全球公眾獲取資訊，白宮的限制措施將損害訊息傳播。

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美國《赫芬頓郵報》指責白宮的相關決定違反了美國憲法第一修正案。

據悉，白宮拒絕美聯社的一名攝影師和路透社、《赫芬頓郵報》和德國《每日鏡報》的三名記者進入白宮。

根據白宮周二 (25 日) 聲明，白宮將自行決定哪些媒體可近距離報道總統在橢圓形辦公室等有限空間內的活動，打破由白宮記者協會 (WHCA) 協調記者團輪值的百年傳統。

在周三內閣會議現場，ABC、Newsmax、Axios 等保守派或新興媒體獲准進入，而路透社、《赫芬頓郵報》等長期參與白宮報道的機構被排除在外。數位媒體、串流媒體服務、Podcast 等「新媒體」將獲得更多採訪權。