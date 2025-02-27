中國全國「兩會」前瞻：股市有望表現積極

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-27 09:10

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中國又快到一年一度的全國「兩會」時間，近日多家券商分析師提出研究報告，分析師普遍認為，今年經濟成長目標可能會定在 5% 左右，財政政策方面會更加積極有為，其中「新質生產力」與消費相關支持措施備受關注。

宏觀政策有望更加積極有為

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據《券商中國》周三（26 日）報導，中信證券首席經濟學家明明預估，2025 年國內生產毛額（GDP）增速目標為 5% 左右，消費者物價指數（CPI）增速目標為 2% 左右。

財政政策方面，明明預測 2025 年赤字率可能會將提高至 4% 左右。貨幣政策方面，明明預估將延續「適度寬鬆」政策基調，降息降準空間仍存，落地時點可能將在「兩會」後至第二季。

西部證券首席宏觀分析師邊泉水預計，今年經濟增長目標定在 5% 左右。他預料財政政策擴張力度加大、發力靠前。

他還提到今年政府將增加發行超長期特別國債，進一步支持「兩重」建設、「兩新」工作；增加新增地方政府專項債券規模，擴大投向領域和用作項目資本金範圍。

民營經濟與新質生產力備受關注

近日民營企業座談會極大提振市場信心，「民營經濟」也成為不少分析師「兩會」前瞻的高頻詞。

「民營企業座談會結束，但政策還在繼續發酵。這一次座談會可謂是『牽一髮而動全身』，科技創新政策從由私營企業主導的『自下而上』式、逐步切換為由中央主導的『自上而下』式，這也意味著座談會結束後，還會伴隨著部委和地方響應、提出政策措施、落實政策措施等傳導鏈條。」民生證券首席經濟學家陶川談到。

「座談會後，預計後續會有更多相關的支持政策細節提出，具體的政策實施和清晰的政策指引對重振企業信心至關重要。」瑞銀稱。

此外，隨著近年中國科技創新不斷突破，「新質生產力」的建設與培育相關政策也備受期待。

據中金公司宏觀分析師周彭分析，「新質生產力」的建設可能是財政加碼重點發力方向，尤其是相關的基礎設施投資。從地方「兩會」通稿來看，各地對於「新質生產力」的建設非常重視。

消費相關政策可期

除了推動科技崛起以外，提振消費相關支持舉措也被不少分析師所期待。

國聯民生證券策略首席包承超認為，在促進消費方面，預計 2025 年「兩會」有望提出實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。

邊泉水認為，大力提振消費，消費增速有望加快。去年底中共在中央經濟工作會議將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」放在今年經濟工作重點任務首位。今年政府將增發超長期特別國債，加力擴圍支持消費品「以舊換新」，將更多家電產品、手機等數位產品納入補貼範圍。

「兩會」前後股市有望積極表現

對於 A 股市場，中金公司首席國內策略分析師李求索認為，歷史上資本市場在「兩會」前後可能表現相對積極，關注政策預期帶來的結構性機會。

李求索說，從歷年情況來看，「兩會」前後 A 股和港股市場往往都有不錯的表現，涉及「兩會」政策預期的類股或行業表現通常更為亮眼。