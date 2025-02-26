香港發表首個AI大模型 能模擬王菲唱歌

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 13:50

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香港生成式人工智慧研發中心 25 日發表 HKGAI V1 大模型，除了能理解及生成文字，還能產生音樂、影像，現場展示輸入歌詞後生成新曲，再由數位人像模擬王菲的聲音進行演繹。

HKGAI V1 是香港首個 AI 大模型，由香港特區政府重點創科計畫「InnoHK 創新香港研發平台」資助的香港生成式人工智慧研發中心所開發，代表著香港人工智慧發展迎來重大突破。

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HKGAI V1 由香港 6 所大學共同研發，是全國首個基於 DeepSeek 全參數微調、並持續訓練產生的大模型。此大語言模型涵蓋 5 個系統，包括「港文通」、「港會通」、「港法通」、「港環通」及「港話通」，分別協助用戶撰寫文件、生成會議概要、提供香港法例及案件參考等。

HKGAI V1 除了能理解及生成文字，還能產生音樂、影像。在現場，以春晚上王菲演唱的《世界贈予我的》為示例，輸入該作品的歌詞後生成新曲，再由數位人像模擬王菲的聲音進行演繹。

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東致詞時表示，DeepSeek 在今年初推出後，研發中心團隊迅速將 DeepSeek 底座模型架構與 HKGAI 模型的資料處理功能有機結合，成就了 HKGAI V1 的強勢推出。

孫東指出，人工智慧正引領新一輪科技革命和產業變革，特區政府對此積極應對，先後建造了人工智慧超算中心，推出了 30 億港元的人工智慧資助計畫等。