緊跟川普新政！繼高盛、花旗等知名投行後 美銀也放棄多元化目標
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-26 08:39
在美國總統川普領導下，美國銀行 (BAC-US) 為適應新的商業環境，取消部分的多元化措施，也不再要求招聘經理考慮多元化候選人群體的規定。加入同業行列。
《路透社》報導，這一變化反映了華爾街公司最近在政治和法律壓力下削減多元化舉措的情況。上周，花旗集團 (C-US) 表示，除當地法律要求外，其將放棄候選人和面試小組多元化的政策。
根據周二 (25 日) 提交的年度文件，這家美國第二大銀行在報告中增加關於創造「包容性環境」的新措辭，並將「多元化」一詞換成了「人才」和「機會」。
在川普上任後的數周裡，一些美國企業在多元化、公平性和包容性方面的立場有所軟化，因川普下令撤銷聯邦政府和私人部門的「多元、公平及包容」（DEI）計畫。
花旗集團取消了對面試候選人多元化的要求，而高盛 (GS-US) 則結束了只接受至少有兩名多元化董事會成員的公司的政策。
一名美國銀行代表透過電郵發出聲明說：「我們會根據新的法律、法院判決，以及最近新政府的行政命令，評估和調整我們的專案。我們的目標一直是，並將繼續為我們所有的客戶、股東、團隊和我們所服務的社區提供機會。」
知情人士透露，美國銀行還將內部人資部門名稱從「多元化和包容性」改為「機會和包容性」，且將放棄在評估候選人和面試小組中使用「多元化名單」的做法。
週二早些時候，美國銀行執行長 Brian Moynihan 在華盛頓經濟俱樂部說，「我們一直是一個充滿機會的銀行」，並稱該銀行從不同的學校和地區招聘，包括透過有針對性的專案從低收入和中等收入社區招聘。
Moynihan 還說，美國銀行還有員工資源小組，大約 60% 的員工以某種形式參加這些小組。「他們向所有人開放。」
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