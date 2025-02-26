緊跟川普新政！繼高盛、花旗等知名投行後 美銀也放棄多元化目標

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-26 08:39

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根據周二 (25 日) 提交的年度文件，這家美國第二大銀行在報告中增加關於創造「包容性環境」的新措辭，並將「多元化」一詞換成了「人才」和「機會」。

在川普上任後的數周裡，一些美國企業在多元化、公平性和包容性方面的立場有所軟化，因川普下令撤銷聯邦政府和私人部門的「多元、公平及包容」（DEI）計畫。

一名美國銀行代表透過電郵發出聲明說：「我們會根據新的法律、法院判決，以及最近新政府的行政命令，評估和調整我們的專案。我們的目標一直是，並將繼續為我們所有的客戶、股東、團隊和我們所服務的社區提供機會。」

知情人士透露，美國銀行還將內部人資部門名稱從「多元化和包容性」改為「機會和包容性」，且將放棄在評估候選人和面試小組中使用「多元化名單」的做法。

週二早些時候，美國銀行執行長 Brian Moynihan 在華盛頓經濟俱樂部說，「我們一直是一個充滿機會的銀行」，並稱該銀行從不同的學校和地區招聘，包括透過有針對性的專案從低收入和中等收入社區招聘。