盤中速報 - Ethena大漲8.16%，報0.41美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過8.16%，最新價格0.41美元，總成交量達1.32億美元，總市值12.70億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：0.42美元，近 1 日最低價：0.36美元，流通供給量：3,128,125,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.00%
- 近 1 月：-56.06%
- 近 3 月：-40.34%
- 近 6 月：+8.16%
- 今年以來：-60.75%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - BinaryX大漲15.07%，報1.11美元
- 盤中速報 - RAY大跌15.47%，報2.536美元
- 盤中速報 - BinaryX大漲14.56%，報1.1美元
- 盤中速報 - RUNE大漲8.04%，報1.478美元
上一篇
下一篇