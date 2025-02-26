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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過65.5億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達50.8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格88,725.56美元，24小時漲跌幅-3.37%；以太幣(ETH)現報價格2,483.75美元，24小時漲跌幅-0.08%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達65.5億美元；USDC(USDC)24小時成交量達29.54億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達28.98億美元。

24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅50.8%；FTT(FTT)24小時漲幅16.7%；RAY(RAY)24小時漲幅15%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅18.5%；PEOPLE(PEOPLE)24小時跌幅16.2%；Auction(AUCTION)24小時跌幅14.8%。


近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅79.4%；RAY(RAY)近一週漲幅40.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅19.3%。

近一週跌幅：Auction(AUCTION)近一週跌幅31.2%；BinaryX(BNX)近一週跌幅26.6%；RUNE(RUNE)近一週跌幅25.6%。

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