盤中速報 - BinaryX大漲14.56%，報1.1美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 07:08
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過14.56%，最新價格1.1美元，總成交量達0.56億美元，總市值4.12億美元，目前市值排名第 76 名。
近 1 日最高價：1.16美元，近 1 日最低價：0.95美元，流通供給量：373,106,967。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.40%
- 近 1 月：+251.95%
- 近 3 月：+75.05%
- 近 6 月：-36.32%
- 今年以來：+134.95%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - BinaryX大漲15.07%，報1.11美元
- 盤中速報 - RAY大跌15.47%，報2.536美元
- 盤中速報 - Ethena大漲8.16%，報0.41美元
- 盤中速報 - RUNE大漲8.04%，報1.478美元
上一篇
下一篇