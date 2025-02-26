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鉅亨速報

盤中速報 - RUNE大漲8.04%，報1.478美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 07:08


RUNE(RUNE)在過去 24 小時內漲幅超過8.04%，最新價格1.478美元，總成交量達2.20億美元，總市值5.18億美元，目前市值排名第 66 名。

近 1 日最高價：1.485美元，近 1 日最低價：1.246美元，流通供給量：352,064,525。

THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+15.53%
  • 近 1 月：-49.39%
  • 近 3 月：-74.67%
  • 近 6 月：-68.78%
  • 今年以來：-70.06%

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