鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估下修至4.06元，預估目標價為83.43元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 02:15
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.13元下修至4.06元，其中最高估值4.9元，最低估值2.94元，預估目標價為83.43元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.9(4.9)
|5.52
|6.6
|7.5
|最低值
|2.94(3.23)
|3.56
|5.17
|7.5
|平均值
|4(4.11)
|4.59
|5.71
|7.5
|中位數
|4.06(4.13)
|4.63
|5.35
|7.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|93.36億
|110.58億
|122.33億
|134.05億
|最低值
|87.35億
|94.70億
|119.44億
|134.05億
|平均值
|90.76億
|103.17億
|120.70億
|134.05億
|中位數
|90.66億
|102.84億
|120.51億
|134.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.26
|-0.13
|0.32
|2.09
|3.44
|營業收入
|26.54億
|31.05億
|29.76億
|62.82億
|74.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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