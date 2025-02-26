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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估下修至4.06元，預估目標價為83.43元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 02:15


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.13元下修至4.06元，其中最高估值4.9元，最低估值2.94元，預估目標價為83.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.9(4.9)5.526.67.5
最低值2.94(3.23)3.565.177.5
平均值4(4.11)4.595.717.5
中位數4.06(4.13)4.635.357.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值93.36億110.58億122.33億134.05億
最低值87.35億94.70億119.44億134.05億
平均值90.76億103.17億120.70億134.05億
中位數90.66億102.84億120.51億134.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.26-0.130.322.093.44
營業收入26.54億31.05億29.76億62.82億74.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTCOM

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