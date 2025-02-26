中國機器人租賃火爆！一「機器人」難求 日租金2.5萬元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-26 08:40

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中國宇樹科技的人形機器人在蛇年春晚上扭秧歌的影片播放量突破 2.3 億次，不僅在技術研發領域和一二級市場資本圈掀起熱議，還在二手租賃市場創造巨大商機。

據《證券時報》周二（25 日）報導，在社交平台、購物平台以及二手平台，有不少出租人形機器人或機器狗的訊息，宇樹機器人是主要出租品牌。

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春晚舞台上出現的是宇樹科技 H1 機器人，但二手租賃平台上出租較多的是 G1 人形機器人和 Go2 機器狗。

產品頁面訊息顯示，這些出租的機器人可用於商業活動、展覽和表演。出租價格在人民幣 1,000 元～25,000 元 / 天不等。租賃服務不僅提供現貨，還安排技術配套演出，租賃費用涵蓋機器人運輸、調試、現場保障等服務。

湖南長沙一名小伙子花了人民幣 30 多萬元購買了一台宇樹科技的人形機器人，用於出租，租金大概 8,000 元 / 天。他還曬出了訂單本，訂單排期已經到了 3 月中下旬。

有店家表示：「有一個擺在那就可以，可以吸引不少流量。」

也有買家坦言：「買機器人不是看中它能幹活，而是提供情緒價值——店鋪門口站個會揮手的機器人，客流量能漲三成。」

二手租賃業務悄然興起的背後，是新產品上線後很快就售罄。2 月 12 日，宇樹科技兩款人形機器人 UnitreeH1 及 G1 在京東線上首發開售。UnitreeG1 人形機器人售價人民幣 9.9 萬元，預計 45 天交貨。UnitreeH1 人形機器人售價 65 萬元，預計 60 天交貨。