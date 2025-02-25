巴菲特表態有意加碼 日本五大商社股逆勢強漲7%

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-25 08:38

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股神巴菲特的波克夏公司表示，正考慮增持三菱商事、丸紅等日本商社股。截至東京時間上午 9:12，三菱商事一度上漲 7.1%，丸紅則上漲超過 4%。同時，三井物產、伊藤忠商事和住友商事的股價也同步上揚。

波克夏於 2020 年宣布已投資日本五大商社，巴菲特在 22 日的股東信中表示，波克夏最初同意將這些公司的持股比例保持在 10% 以下，但這些貿易公司已同意「適度」放寬上限。

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日本的綜合商社業務範圍廣泛，涵蓋海外石油和天然氣生產、鮭魚養殖以及電視購物等領域。自巴菲特宣布投資以來，這些企業的股價表現已超越日經 225 指數。儘管自 2022 年以來，大宗商品價格上漲帶動了商社業績增長，但其多元化業務布局有助於抵禦價格波動的影響。

巴菲特稱讚這些綜合商社在適當時機提高股息、在「合理」的情況下進行股票回購，並且在高管薪酬方面比美國企業更加克制。

「隨著時間推移，你們可能會看到波克夏對這五家商社的持股比例略有增加，」巴菲特表示。「我們對這五家公司的投資是長期的，並承諾支持它們的董事會。」