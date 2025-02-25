盤中速報 - Sui大跌15.05%，報2.87美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 08:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過15.05%，最新價格2.87美元，總成交量達3.59億美元，總市值88.17億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.45美元，近 1 日最低價：2.8美元，流通供給量：3,089,707,195。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.82%
- 近 1 月：-19.71%
- 近 3 月：-0.66%
- 近 6 月：+231.37%
- 今年以來：-21.27%
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