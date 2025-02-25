盤中速報 - SOL大跌15.08%，報142.93美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 08:05
SOL(SOL)在過去 24 小時內跌幅超過15.08%，最新價格142.93美元，總成交量達12.31億美元，總市值692.45億美元，目前市值排名第 4 名。
近 1 日最高價：169.69美元，近 1 日最低價：138美元，流通供給量：488,500,883。
Solana最重要的創新是設計了歷史證明(PoH)共識機制，結合區塊鏈底層的權益證明(PoS)，這種混合的共識模型吸引了小型交易者和機構交易者的興趣，讓去中心化金融可以更有效率地規模化。大幅縮短了區塊鏈處理時間和智慧合約驗證時間，交易成本降低，因此與Polkadot、Cardano等鏈並稱為以太坊殺手。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.20%
- 近 1 月：-33.58%
- 近 3 月：-33.41%
- 近 6 月：+4.75%
- 今年以來：-13.37%
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