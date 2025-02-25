全球首例！眾擎機器人完成前空翻 專家：有望推動娛樂、救援等領域應用

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-25 10:10

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中國深圳眾擎機器人科技有限公司周一 (24 日) 宣佈完成全球首例人形機器人前空翻特技，不僅行走優雅穩定，還兼具高速動態的能力，這一突破性成果代表該公司在機器人運動控制與動態平衡領域的技術實力達到全新高度，並為業界樹立了新的技術標竿。

眾擎此次展示的機器人前空翻動作，對動態平衡、瞬間加速及精準落地的技術要求遠超傳統後空翻。透過深度研究機器人運動學原理，結合智慧控制演算法與高精度感測器技術，工程師團隊實現了空翻過程中機器人的穩定姿態控制，並在落地時完美支撐重心，展現硬體設計與演算法優化的雙重突破。

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據悉，與後空翻相比，前空翻對機器人的動態平衡、瞬間加速和精準落地提出了更高的要求。

值得關注的是，四個月前，眾擎推出的全球首個「優雅直膝步態」人形機器人已顛覆行業認知，其行走姿態摒棄傳統彎腿屈膝的機械步態，以擬人化、高流暢度的動作提升運動效率與適應性。

眾擎團隊表示，前空翻的成功進一步驗證機器人本體的硬體潛力與演算法協同能力，正如該公司機器人技術負責人所說「一萬個會跑步的人中未必有一個能完成空翻，這一動作更考驗系統的綜合性能」。

業內人士分析，此次前空翻技術的成功有望推動人形機器人在娛樂表演、應急救援、複雜工業環境等領域的應用落地，而眾擎科技憑藉其技術積累與資本支援，有望在競爭激烈的人形機器人賽道中佔據領先地位。

在技術突破的同時，眾擎近期也完成由中東資本投資的 2 億人民幣新一輪融資，將用於加速通用智慧機器人研發及行業場景解決方案的拓展。