search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

區塊鏈

小摩警告：比特幣需求疲軟 市場短期缺乏催化劑

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-24 13:19

cover image of news article
小摩警告：比特幣需求疲軟 市場短期缺乏催化劑。(圖:shutterstock)

摩根大通發布最新報告稱，比特幣和其他加密貨幣正面臨需求疲軟的困境，且近期市場缺乏積極催化劑，導致加密貨幣價格持續走低。

JPMorgan 分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 認為，近期比特幣以太坊等主流加密貨幣價格持續走跌，正是需求疲軟的直接體現。


他進一步分析，需求疲軟背後有多重因素。首先，去年秋季比特幣價格大幅上漲後，部分機構投資人選擇獲利了結，導致市場拋售加劇；此外，川普支持加密貨幣的政策預計要到今年下半年才能生效，這使得市場在短期內缺乏利多消息的推動。

Panigirtzoglou 指出，目前市場環境缺乏明確的催化劑，這讓投資人情緒更加謹慎。此外，動量驅動型基金的需求下降，也對加密貨幣市場造成了進一步壓力。

根據 JPMorgan 的數據，比特幣的價格目前為 98,320 美元，較 1 月 20 日川普就職當天創下的 109,300 美元歷史高點下跌了約 10%。

儘管整體市場情緒低迷，但還是有傳出一些正面消息。美國加密貨幣交易所 Coinbase Global（COIN）宣布，美國證券交易委員會（SEC）已撤銷對其的執法案件。這項決定被分析師視為對加密貨幣產業的長期利好多，可能為其他類似案件樹立重要的法律先例。

市場分析師評論，「SEC 撤銷對 Coinbase 的案件是一個積極的信號，它不僅為 Coinbase 提供了喘息空間，還可能對整個行業的監管環境產生深遠影響。」

文章標籤

比特幣川普加密貨幣以太坊

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣95745.89-0.58%
以太幣2723.2-2.38%

延伸閱讀


Empty