小摩警告：比特幣需求疲軟 市場短期缺乏催化劑

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-24 13:19

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摩根大通發布最新報告稱，比特幣和其他加密貨幣正面臨需求疲軟的困境，且近期市場缺乏積極催化劑，導致加密貨幣價格持續走低。

JPMorgan 分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 認為，近期比特幣和以太坊等主流加密貨幣價格持續走跌，正是需求疲軟的直接體現。

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Panigirtzoglou 指出，目前市場環境缺乏明確的催化劑，這讓投資人情緒更加謹慎。此外，動量驅動型基金的需求下降，也對加密貨幣市場造成了進一步壓力。

根據 JPMorgan 的數據，比特幣的價格目前為 98,320 美元，較 1 月 20 日川普就職當天創下的 109,300 美元歷史高點下跌了約 10%。

儘管整體市場情緒低迷，但還是有傳出一些正面消息。美國加密貨幣交易所 Coinbase Global（COIN）宣布，美國證券交易委員會（SEC）已撤銷對其的執法案件。這項決定被分析師視為對加密貨幣產業的長期利好多，可能為其他類似案件樹立重要的法律先例。