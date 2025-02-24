小摩警告：比特幣需求疲軟 市場短期缺乏催化劑
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-24 13:19
JPMorgan 分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 認為，近期比特幣和以太坊等主流加密貨幣價格持續走跌，正是需求疲軟的直接體現。
他進一步分析，需求疲軟背後有多重因素。首先，去年秋季比特幣價格大幅上漲後，部分機構投資人選擇獲利了結，導致市場拋售加劇；此外，川普支持加密貨幣的政策預計要到今年下半年才能生效，這使得市場在短期內缺乏利多消息的推動。
Panigirtzoglou 指出，目前市場環境缺乏明確的催化劑，這讓投資人情緒更加謹慎。此外，動量驅動型基金的需求下降，也對加密貨幣市場造成了進一步壓力。
根據 JPMorgan 的數據，比特幣的價格目前為 98,320 美元，較 1 月 20 日川普就職當天創下的 109,300 美元歷史高點下跌了約 10%。
儘管整體市場情緒低迷，但還是有傳出一些正面消息。美國加密貨幣交易所 Coinbase Global（COIN）宣布，美國證券交易委員會（SEC）已撤銷對其的執法案件。這項決定被分析師視為對加密貨幣產業的長期利好多，可能為其他類似案件樹立重要的法律先例。
市場分析師評論，「SEC 撤銷對 Coinbase 的案件是一個積極的信號，它不僅為 Coinbase 提供了喘息空間，還可能對整個行業的監管環境產生深遠影響。」
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