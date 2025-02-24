六小龍再加1！Rokid Glasses爆紅有望Q2開賣 陸媒：「杭州七龍珠」崛起

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-24 16:30

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杭州正崛起為中國科技新勢力，繼遊戲科學、宇樹科技、DeepSeek、強腦科技等「六小龍」後，Rokid(靈伴科技) 近日成為又一家浮出水面的杭州科技公司。

在上周二 (18 日) 浙江一場經濟高品質發展大會上，杭州靈伴科技有限公司創辦人祝銘明佩戴最新產品 Rokid Glasses 現身大會現場。

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祝銘明表示，已將自己的發言稿顯示在眼鏡上，靠手指上的戒指就能翻頁。這款最新的 AR 眼鏡重量僅 49 公克，搭載 AI 技術後能實現翻譯、支付、問答搜索等功能。

大會之後，祝銘明戴著智慧眼鏡的演講影片爆紅。祝銘明表示，Rokid 的智慧產品廣泛應用於全國六成的重工業及 200 多家博物館，今年會將產品進一步推向全球。此前，有媒體報導稱 Rokid Glasses 預計在今年第二季開賣。

Rokid 的爆火成為今年智慧眼鏡爆發潮的一個縮影。

近日，藍思科技 (300433-CN) 宣佈與杭州靈伴科技達成深度戰略合作，通過整機組裝與全產業鏈整合，為 2025 年全球 AI 眼鏡出貨量爆發式成長提供核心支撐，今年出貨量預計達 400 萬至 1200 萬副。

Rokid 是一家專注 5G+AI+AR 領域的軟硬體產品開發的產品平台公司，公司通過語音辨識、自然語言處理、計算機視覺、光學顯示、晶元平台、硬體設計等多領域研究，將前沿的 Al 和 AR 技術與行業應用相結合，為不同垂直領域的客戶提供全棧式解決方案。

自成立以來，Rokid 始終專注於人機交互技術的研究與發展。從最初定義產業標準的 Rokid Glass，到後來廣受好評的消費級產品 Rokid Air，再到如今引領潮流的 AR Studio 和 AR Lite，每一步都見證了這家公司在推動整個 AR 產業向前邁進過程中所扮演的關鍵角色。

時間回到 2012 年，還在阿里巴巴 (09988-HK) 的祝銘明受邀參加谷歌一場發佈會，親眼看到谷歌工程師戴著 Google Glass 在舊金山市上空跳傘拍攝，大受震撼。他堅信這個技術一定可以改變世界，但也認為「我們一定可以比它做的更好」，於是在 2014 年，祝銘明離開阿里巴巴成立 Rokid。

給 Rokid 投出第一筆錢的是祝銘明在阿里的老領導、如今的阿里巴巴執行長吳泳銘，此後吳泳銘聯合劉毅然創立元璟資本。此外，還有胡澤民的魔量資本、王淮和張川的線性資本以及 IDG 資本。

時至今日，Rokid 已經融資超過 10 輪，集結了淡馬錫、IDG 資本、瑞士信貸、華登國際、海通證券、線性資本、元璟資本、複星集團等一眾知名投資機構，去年也宣佈完成由合肥市政府領投的 5 億元 C + 輪融資，投後估值達 10 億美元，正式躋身獨角獸之列。

祝銘明與杭州淵源頗深，大學與碩士都就讀於浙江大學，青年時代幾乎有一半時間是在杭州度過。此後從柏克萊加州大學博士班畢業後，祝銘明決定回國創業，第一站仍是杭州。2010 年，創業公司猛獁科技被阿里收購，祝銘明一同加入阿里巴巴。

從阿里離職後，祝銘明還是把杭州作為根據地，從全國各地召集一批年輕人成立 Rokid，總部坐落在杭州市餘杭區西溪國家濕地公園。去年，這裡憑藉 3355.67 億人民幣的 GDP 成為「浙江經濟第一區」，國家高新技術企業總數已經突破 3000 家，人才資源總量超 45 萬人。