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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英美菸草公司(BTI-US)EPS預估下修至4.61元，預估目標價為33.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英美菸草公司(BTI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.68元下修至4.61元，其中最高估值4.85元，最低估值4.36元，預估目標價為33.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.85(4.85)5.275.545.5
最低值4.36(4.36)4.484.415.5
平均值4.63(4.65)4.875.065.5
中位數4.61(4.68)4.835.085.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值339.84億352.42億370.31億359.12億
最低值323.03億327.59億333.21億359.12億
平均值330.45億338.58億348.30億359.12億
中位數329.01億336.70億347.75億359.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.594.083.61-8.041.75
營業收入330.33億353.63億340.85億339.78億330.95億

詳細資訊請看美股內頁：
英美菸草公司(BTI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBTI

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