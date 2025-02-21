鉅亨速報 - Factset 最新調查：英美菸草公司(BTI-US)EPS預估下修至4.61元，預估目標價為33.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英美菸草公司(BTI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.68元下修至4.61元，其中最高估值4.85元，最低估值4.36元，預估目標價為33.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.85(4.85)
|5.27
|5.54
|5.5
|最低值
|4.36(4.36)
|4.48
|4.41
|5.5
|平均值
|4.63(4.65)
|4.87
|5.06
|5.5
|中位數
|4.61(4.68)
|4.83
|5.08
|5.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|339.84億
|352.42億
|370.31億
|359.12億
|最低值
|323.03億
|327.59億
|333.21億
|359.12億
|平均值
|330.45億
|338.58億
|348.30億
|359.12億
|中位數
|329.01億
|336.70億
|347.75億
|359.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.59
|4.08
|3.61
|-8.04
|1.75
|營業收入
|330.33億
|353.63億
|340.85億
|339.78億
|330.95億
詳細資訊請看美股內頁：
英美菸草公司(BTI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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