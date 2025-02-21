盤中速報 - Ethena大漲8.6%，報0.44美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:20
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過8.6%，最新價格0.44美元，總成交量達0.79億美元，總市值13.51億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：0.45美元，近 1 日最低價：0.4美元，流通供給量：3,128,125,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.16%
- 近 1 月：-54.94%
- 近 3 月：-28.89%
- 近 6 月：+38.52%
- 今年以來：-56.09%
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