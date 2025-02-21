盤中速報 - Arkham大漲10.16%，報0.71美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 16:35
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過10.16%，最新價格0.71美元，總成交量達0.38億美元，總市值1.59億美元，目前市值排名第 122 名。
近 1 日最高價：0.87美元，近 1 日最低價：0.63美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.16%
- 近 1 月：-45.48%
- 近 3 月：-68.13%
- 近 6 月：-36.49%
- 今年以來：-55.12%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - RUNE大漲8.12%，報1.251美元
- 盤中速報 - NEAR大漲10.56%，報3.528美元
- 盤中速報 - JITO大漲16.21%，報3.07美元
- 盤中速報 - Celestia大漲12.35%，報3.65美元
下一篇