盤中速報 - Sei大漲10.3%，報0.27美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 16:05
Sei(SEI)在過去 24 小時內漲幅超過10.3%，最新價格0.27美元，總成交量達0.81億美元，總市值12.69億美元，目前市值排名第 43 名。
近 1 日最高價：0.29美元，近 1 日最低價：0.25美元，流通供給量：4,657,499,999。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.09%
- 近 1 月：-25.90%
- 近 3 月：-44.82%
- 近 6 月：-4.57%
- 今年以來：-36.50%
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