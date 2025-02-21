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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至15.05元，預估目標價為500元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 12:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.24元下修至15.05元，其中最高估值15.97元，最低估值13.67元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.97(16.23)2024.13
最低值13.67(13.67)17.0219.91
平均值15(15.14)18.4421.65
中位數15.05(15.24)18.520.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值424,623,320527,947,370590,109,150
最低值421,147,560474,818,600531,491,690
平均值421,752,790488,535,820553,832,110
中位數421,188,140487,601,300548,068,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.8612.5810.329.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		401,226,501384,443,308314,670,796282,605,493

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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