鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至15.05元，預估目標價為500元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 12:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.24元下修至15.05元，其中最高估值15.97元，最低估值13.67元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.97(16.23)
|20
|24.13
|最低值
|13.67(13.67)
|17.02
|19.91
|平均值
|15(15.14)
|18.44
|21.65
|中位數
|15.05(15.24)
|18.5
|20.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|424,623,320
|527,947,370
|590,109,150
|最低值
|421,147,560
|474,818,600
|531,491,690
|平均值
|421,752,790
|488,535,820
|553,832,110
|中位數
|421,188,140
|487,601,300
|548,068,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.86
|12.58
|10.32
|9.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 外資近5日賣超個股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至15.05元，預估目標價為500元
- 投信近5日賣超個股
- 從13F報告檢視外資法人投資動態 台積電、聯發科、國巨可望受惠
下一篇