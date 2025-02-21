盤中速報 - 威強電(3022)股價拉至漲停，漲停價100.0元，成交25,588張
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 11:52
威強電(3022-TW)21日11:52上漲8.9元，股價漲停報100.0元，委買3張、委賣2張，成交25,588張。
主要業務為本公司為全球工業電腦之供應廠商，專門設計、生產、及銷售各種網。路通訊與自動化設備產品。主要產品類有單板/嵌入型/液晶顯示電腦。、伺服器、網路儲存設備、工業機箱、介面卡、工作站、電源供應器。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+911 張
- 外資買賣超：+511 張
- 投信買賣超：-30 張
- 自營商買賣超：+430 張
- 融資增減：+1,101 張
- 融券增減：+32 張
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