search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 威強電(3022)大漲7.46%，報97.9元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 11:40


威強電(3022-TW)21日11:40股價上漲6.8元，報97.9元，漲幅7.46%，成交21,175張。

威強電(3022-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為本公司為全球工業電腦之供應廠商，專門設計、生產、及銷售各種網。路通訊與自動化設備產品。主要產品類有單板/嵌入型/液晶顯示電腦。、伺服器、網路儲存設備、工業機箱、介面卡、工作站、電源供應器。

近5日股價上漲12.47%，集中市場加權指數上漲0.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+911 張
  • 外資買賣超：+511 張
  • 投信買賣超：-30 張
  • 自營商買賣超：+430 張
  • 融資增減：+1,101 張
  • 融券增減：+32 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23730.251.03%
威強電1009.77%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.12
加權指數法興(購) 槓桿10.64
加權指數法興(售) 槓桿7.84
加權指數法興(售) 槓桿8.79

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
威強電

86.36%

勝率

#突破區間

偏強
威強電

86.36%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
威強電

86.36%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
威強電

86.36%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
威強電

86.36%

勝率

延伸閱讀


Empty