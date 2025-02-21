又一個！騰訊企業微信今接入DeepSeek 專家：被DeepSeek喚醒成積極入局者

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-21 16:50

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繼微信接入 DeepSeek 後，騰訊控股 (00700-HK) 今 (21) 日在 AI 佈局上又做出一次重大升級，企業微信發佈多項深度接入 DeepSeek 的 AI 功能，上線功能包括智能機器人、客戶跟進總結、數據與智慧專區等，在企業微信均可免費使用，至此騰訊 ToB ToC 業務全面擁抱 AI，專家則認為騰訊近來積極布局 AI，是因為被 DeepSeek 喚醒。

中國《新財富》雜誌報導，儘管馬化騰在 2023 年股東大會上強調 AI 是幾百年不遇、類似電力革命一樣的機遇，但同時也強調騰訊要堅持「穩紮穩打、不急於求成」的理念，這也是外界熟悉的騰訊，也就是永遠不做第一個吃螃蟹的，但當 DeepSeek-R1 出現後，騰訊則突然在一夜之間從「躺平生」化身為「卷王」。

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2 月 2 日，騰訊雲火速上線 DeepSeek-R1 大模型，到了 11 日騰訊智慧工作台 ima 接入 DeepSeek-R1，兩天後 AI 助手「騰訊元寶」更新支援混元和 DeepSeek 兩大模型，而當百度宣布 4 月 1 號文心一言免費使用時，由微信產品領頭的騰訊全產品線開始擁抱 DeepSeek-R1。

上周日 (16 日)，微信搜一搜灰度接入 DeepSeek-R1 滿血版，騰訊文檔、QQ 瀏覽器、QQ 音樂、騰訊地圖等約 14 款騰訊產品隔天也紛紛宣布同時接入混元大模型跟 DeepSeek-R1 模型。

騰訊旗下的 TEG（技術工程事業群）、CSIG（雲與智慧產業事業群）、TME（騰訊音樂娛樂集團）、WXG（微信事業群）、PCG（平臺與內容事業群）五個部門高效協同，幾乎全產品線史無前例地多管齊下，似乎已經認定 AI 應用落地的最佳時機，就是現在。

DeepSeek 創辦人梁文鋒曾表示，在這一波浪潮，DeepSeek 的出發點就不是趁機賺一筆，而是走到技術的前沿，去推動整個生態發展。DeepSeek 選擇了開源，打破閉源大模型優勢的同時，也大幅降低部署的成本，真正實現了讓每個人都能用得起高品質推理模型。DeepSeek 最終的目的，就是實現 AI 平權。

至於騰訊，作為單靠自己就撐起中文互聯網 to C 生態半邊天的公司，則是用實際行動回應了梁文鋒的口號。

有很多人將 DeepSeek 看作是 AI 大模型的 Android 時刻。同樣是依靠開源取勝，當 Android 推出後，手機廠商幾乎不會再花精力在自研底層系統上，系統的差異化不再是決定消費者選擇不同品牌智慧手機的關鍵，後續則引出了手機市場在大屏化、影像能力、5G 通信能力等其他方面的較量。

騰訊依靠接入 DeepSeek，快速跟進行業巨大變革風向，將 AI 產業的競爭節奏帶入自己的舒適區內，這正是騰訊最願意看到的局面。

騰訊選擇混元 + DeepSeek 雙引擎的策略，另一大原因就是在形成互補，迅速補齊自身自研大模型的技術短板。這種技術互補是多方面的，其中最主要的是 DeepSeek-R1 推理能力，跟騰訊的高品質資料庫進行互補。

DeepSeek + 騰訊混元還實現複雜問題與簡單問題混合解決方案的互補、騰訊強大雲端算力基建與 DeepSeek 併發流量短板劣勢的互補，後者對使用者最直觀的感受，就是現在終於不會再頻繁收到「伺服器繁忙」的回應了。

報導指出，相比於字節跳動去年「飽和式」AI 產品的進攻，騰訊對 AI 與產品結合的野心，仍深埋在冰層之下。當前微信的 AI 功能，離真正滲透進入微信的生態仍存在很長一段距離，而正如馬化騰在今年員工大會表示，希望各個 BG 都擁抱大模型，微信、QQ 等產品將推出 AI 智慧體。下一代微信 AI 產品的最終形態很可能正是智慧體。

騰訊接入 DeepSeek 最大的意義，是依賴全生態應用説明 AI 大模型走完最後一哩路，真正將前沿 AI 技術轉化為上到 80 歲的老人，下到學齡前的孩童觸手可及的技術紅利，完成市場教育的終局。