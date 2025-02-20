鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADR(TS-US)EPS預估下修至3.54元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.65元下修至3.54元，其中最高估值4.44元，最低估值2.85元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.44(4.44)
|4.58
|3.5
|3.58
|最低值
|2.85(2.85)
|3.07
|2.97
|2.98
|平均值
|3.58(3.61)
|3.85
|3.23
|3.28
|中位數
|3.54(3.65)
|3.86
|3.23
|3.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|138.90億
|143.80億
|126.76億
|129.26億
|最低值
|117.30億
|108.56億
|108.22億
|108.54億
|平均值
|124.35億
|127.60億
|117.49億
|118.90億
|中位數
|121.92億
|125.19億
|117.49億
|118.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.08
|1.86
|4.32
|6.64
|營業收入
|51.47億
|65.21億
|117.63億
|148.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Tenaris S.A. - ADR(TS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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