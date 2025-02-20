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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADR(TS-US)EPS預估下修至3.54元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.65元下修至3.54元，其中最高估值4.44元，最低估值2.85元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.44(4.44)4.583.53.58
最低值2.85(2.85)3.072.972.98
平均值3.58(3.61)3.853.233.28
中位數3.54(3.65)3.863.233.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值138.90億143.80億126.76億129.26億
最低值117.30億108.56億108.22億108.54億
平均值124.35億127.60億117.49億118.90億
中位數121.92億125.19億117.49億118.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.081.864.326.64
營業收入51.47億65.21億117.63億148.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Tenaris S.A. - ADR(TS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTS

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