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鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-0.34元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.28元下修至-0.34元，其中最高估值1.02元，最低估值-2.19元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.02(0.97)2.783.321.66
最低值-2.19(-2.24)-0.41-0.110.02
平均值-0.3(-0.31)0.611.31.14
中位數-0.34(-0.28)0.531.231.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.08億35.57億39.78億43.01億
最低值29.76億31.93億33.99億35.81億
平均值30.58億34.42億38.03億40.46億
中位數30.56億34.68億38.72億42.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-5.61-3.48-3.54-1.13
營業收入14.91億17.67億20.84億25.00億

詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXAS

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