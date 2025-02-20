鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-0.34元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.28元下修至-0.34元，其中最高估值1.02元，最低估值-2.19元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.02(0.97)
|2.78
|3.32
|1.66
|最低值
|-2.19(-2.24)
|-0.41
|-0.11
|0.02
|平均值
|-0.3(-0.31)
|0.61
|1.3
|1.14
|中位數
|-0.34(-0.28)
|0.53
|1.23
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.08億
|35.57億
|39.78億
|43.01億
|最低值
|29.76億
|31.93億
|33.99億
|35.81億
|平均值
|30.58億
|34.42億
|38.03億
|40.46億
|中位數
|30.56億
|34.68億
|38.72億
|42.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|營業收入
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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