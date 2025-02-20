期交所21日盤後調整9檔期權契約保證金 國泰SGF保證金調漲、8檔調降
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-20 19:25
臺灣期貨交易所於今 (20) 日公告調整 9 檔期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A 值）、風險保證金最低值（B 值）、混合部位風險保證金（C 值）所有月份保證金金額，除國泰智能電動車 ETF 期貨（SGF）保證金上調，其餘 8 檔皆下調。
期交所公告，本次調整金融期貨契約（TF）、小型金融期貨契約（ZFF）、臺灣生技期貨契約（BTF）、東證期貨契約（TJF）、英國富時 100 期貨契約（F1F）、澳幣兌美元期貨契約（XAF）、布蘭特原油期貨契約（BRF）、國泰智能電動車 ETF 期貨契約（SGF）及金融選擇權契約（TFO）等 9 檔期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A 值）、風險保證金最低值（B 值）、混合部位風險保證金（C 值）所有月份保證金金額，並自 2 月 21 日一般交易時段結束後起實施。
期交所指出，本次除國泰智能電動車 ETF 期貨（SGF）保證金上調，其他 8 檔期權契約保證金皆調降，詳細資訊以期交所官網公告為準：https://www.taifex.com.tw/cht/index。
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