期交所21日盤後調整9檔期權契約保證金 國泰SGF保證金調漲、8檔調降

臺灣期貨交易所於今 (20) 日公告調整 9 檔期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A 值）、風險保證金最低值（B 值）、混合部位風險保證金（C 值）所有月份保證金金額，除國泰智能電動車 ETF 期貨（SGF）保證金上調，其餘 8 檔皆下調。