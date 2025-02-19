研調：2025年電競顯示器面板出貨成長放緩至年增5%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-19 16:04

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研調機購 TrendForce 今 (19) 日指出，2024 年全球 LCD 電競顯示器面板（刷新率 144Hz 以上）出貨量為 3242 萬片，年增 12%。就現階段來看，因缺乏明確的刺激題材，加上面板廠在主流電競顯示器產品獲利遭遇極大挑戰，預計 2025 年出貨量成長將放緩至年增 5%，約來到 3400 萬片左右。

TrendForce 表示，2024 年全球 LCD 電競顯示器面板出貨成長動能主要來自陸系面板廠，業者為改善顯示器業務獲利，紛紛搶進電競顯示器市場並擴大生產規模，加上下半年發售的遊戲「黑神話：悟空」也為中國市場帶來額外電競顯示器需求，進而推升 HKC 出貨年增近 50%、CSOT 近 40%，BOE 年增也達到 20% 以上。

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展望 2025 年，LCD 電競顯示器面板出貨成長幅度將趨緩，歸咎有兩項主因：首先，2023 年和 2024 年分別有杭州亞運電競項目、黑神話：悟空發售等帶動中國市場電競需求，但目前觀察，2025 年全球市場尚未見到類似刺激需求的話題。

另外，刷新率 165Hz 的主流機種數量雖多，但面板價格競爭激烈，難以為面板廠創造利潤，業者因此開始逐步減少生產 165Hz 產品。TrendForce 預期今年除 HKC 仍積極擴張電競面板市占，其餘面板廠的出貨將趨於保守。

至於新興的 OLED 電競顯示器面板，TrendForce 提到，TrendForce 統計其 2024 年全球出貨年增率達 132%，主因是主流的 27 吋、31.5 吋 OLED 電競機種甫於 2023 年底量產，2024 年其面板市場仍處於初期發展階段，加上 SDC 積極降價以擴大面板銷售，大幅提升出貨量體。