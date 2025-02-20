申請扭秧歌機器人商標、老股被搶瘋了 為何宇樹科技持續火熱？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-20 17:30

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隨著登上春晚舞台的人形機器人爆紅，宇樹科技的人形機器銷售需求也飆升，根據中國商標網周三 (19 日) 訊息，杭州宇樹科技有限公司申請註冊了一枚圖形商標，商標樣式為該公司登上春晚的扭秧歌機器人的形象。

《投中網》報導，市場資金永遠是最敏銳的，宇樹的起勢折射到一級市場的具象之一便是老股被搶瘋了，而今天的起勢之迅猛，大概是所有人都沒預料到的，甚至包括已經投資宇樹的投資人。

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過去三個月對宇樹科技是明顯轉折。去年 12 月，宇樹發佈四足機器人震驚行業，同月亮相 CES 展大殺四方，並得到輝達黃仁勳的蓋章合作。

今年 1 月 DeepSeek 爆火連帶宇樹在內的杭州「AI 六小龍」走紅，本月宇樹機器人又登上蛇年春晚，春節連假結束後首個交易日，二級市場率先給出反應，一波「宇樹概念股」迎來漲停。

一位老股交易人士透露說：「在機器人登上春晚之前，宇樹的老股已經火得一塌糊塗了大幾千萬的老股份額不到 3 天就被搶空了。」

老股是指上市一年半以上的股票。

有老股 FA 表示，自宇樹發佈 B2-W 到春節前的一個月時間，前後共有數十家投資方來打聽宇樹的老股份額，資方背景基本涵蓋各個類型，除美元基金、人民幣基金，還有上市公司、市場化母基金、家族辦公室等等。

一位知情人士透露，宇樹的老股目前一張難求，有點「奇貨可居」的意思。老股交易人士問遍了已投機構，「沒一個肯賣」，合夥人已被問得不厭其煩。有不死心的買方甚至備好了居間費用，主動找上操盤過宇樹融資的 FA，結果依舊一無所獲。

就在上周，宇樹澄清有關完成新一輪 C + 融資傳聞，回應稱只是老股轉讓，但有據接近宇樹的人士透露，公司正籌備新一輪融資，投前估值 80 億，只是門檻足以勸退絕大多數潛在資方，且 80 億估值是春節前數字，估值是否水漲船高，暫未可知。

不止在中國市場，宇樹目前在全球人形機器人領域都數得上號，技術表現可以和波士頓、特斯拉一拼，在今年 CES 展上連樣品都銷售一空，並在輝達公佈的全球人形機器人合作廠商中，宇樹 H1 位列其一。

有「矽谷預言家」之稱的 A16Z 共同創辦人 Marc Andreessen 近來受訪時談到宇樹時說：「這將是一個真正的拉鋸戰，如果中國願意以 1 萬或 2 萬美元的價格製造機器人，我們可以購買十億個。」

目前看來，理想和現實離得並不遠，宇樹 Go2 四足機器人售價人民幣 9997 元起，人形機器人 G1 只要 9.9 萬起。

接近宇樹老股的人士透露一些驚人數字，宇樹前兩年營收分別在 2 億和 4 億左右，凈利則分別在 1000 萬到 7000 萬人民幣左右。

若上述數字屬實，宇樹離科創板的申報標準不遠，在 A 股或港股 IPO 指日可待。

這在很大程度解釋了投資人對宇樹老股的「估值不敏感」。目前投資人對 100 億老股估值普遍接受，對宇樹未來的預測是「300 億到 500 億不算過分，800 億甚至更高」。

若拿「人形機器人第一股」做對比，今年初受股東減持和管理層波動影響，優必選的市值目前回落至 340 億港元左右，高點一度突破千億港元。