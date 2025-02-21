蘋果全面放棄實體Home鍵 iPhone 16e再次引領新潮流

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-21 07:55

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蘋果 (AAPL-US) 官網周四（20 日）顯示，蘋果在發布 iPhone 16e 之後，現已停售 iPhone 14/14 Plus 和 iPhone SE，在售機型已全部改為全螢幕設計，這也是蘋果自 2007 年初代 iPhone 發布以來，首次不再銷售帶有實體 Home 鍵的 iPhone。

據《中關村在線》報導，iPhone 16e 的發布無疑是蘋果在智慧手機領域的重大革新。這款新機摒棄了傳統 Home 鍵和指紋識別功能，轉而採用蘋果 Face ID 臉部識別技術。這一變化不僅使得 iPhone 16e 在外觀上更加簡潔、現代，也提升用戶的解鎖體驗和安全性。

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隨著 iPhone 16e 的發布，蘋果也正式停售帶有 Home 鍵的 iPhone 14、14 Plus 和 iPhone SE。這些機型在過去的幾年裡一直深受消費者喜愛，如今隨著技術不斷進步和消費者需求的變化，它們已經完成了歷史使命。