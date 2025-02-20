盤中速報 - Alchemy Pay大跌9.34%，報0.03美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 12:50
Alchemy Pay(ACH)在過去 24 小時內跌幅超過9.34%，最新價格0.03美元，總成交量達0.42億美元，總市值2.98億美元，目前市值排名第 91 名。
近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.03美元，流通供給量：8,714,368,111。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+34.02%
- 近 1 月：+67.42%
- 近 3 月：+62.85%
- 近 6 月：+76.75%
- 今年以來：+31.92%
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