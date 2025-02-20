鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.44億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達16.8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 10:15

‌



24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅16.8%；BURGER(BURGER)24小時漲幅13.5%；Ethena(ENA)24小時漲幅7.18%。

24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅20.9%；Golem(GLM)24小時跌幅16.9%；Aptos(APT)24小時跌幅13.9%。

‌



近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅67.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅22.1%；STMX(STMX)近一週漲幅20.5%。