鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.44億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達16.8%
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,915.25美元，24小時漲跌幅+1.36%；以太幣(ETH)現報價格2,728.8美元，24小時漲跌幅+1.91%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.82億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.52億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅16.8%；BURGER(BURGER)24小時漲幅13.5%；Ethena(ENA)24小時漲幅7.18%。
24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅20.9%；Golem(GLM)24小時跌幅16.9%；Aptos(APT)24小時跌幅13.9%。
近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅67.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅22.1%；STMX(STMX)近一週漲幅20.5%。
近一週跌幅：Alchemy Pay(ACH)近一週跌幅34%；Juventus Fan Token(JUV)近一週跌幅31.2%；Ark(ARK)近一週跌幅31%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.27億美元，BURGER(BURGER)24小時漲幅達19.3%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.62億美元，BURGER(BURGER)24小時漲幅達23.6%
- 鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過19.26億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達13.1%
- 鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過17.82億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達34.2%
上一篇
下一篇