就在4月！蘋果AI中文版要來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-20 12:29

‌



蘋果 (AAPL-US) 官網周四（20 日）顯示，Apple Intelligence 簡體中文、英語（印度、新加坡）、法語、德語、義大利語、日語、韓語、葡萄牙語（巴西）和西班牙語會在 4 月初上線支援。

據《界面新聞》報導，自蘋果在 2024 年推出 Apple Intelligence 戰略以來，其人工智慧（AI）功能引發全球關注。此前關於蘋果 AI 中文版的合作方與推出時間，市場上流傳著各種傳聞。百度 (BIDU-US) 、騰訊 (00700-HK) 、字節跳動等網路巨頭，以及在 AI 領域嶄露頭角的 DeepSeek，都曾被傳是蘋果的合作候選對象。

‌



最終，蘋果選擇阿里雲旗下通義大模型合作。阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 共同創始人蔡崇信 2 月 13 日在杜拜 2025 世界政府首腦峰會上證實這一合作關係。

通義大模型在全球最大 AI 開源社區 Huggingface 的開源大模型榜單中成績亮眼，其衍生模型數量眾多，下載量也位居全球前列。

除了阿里巴巴，據媒體報導，百度仍在跟蘋果合作，開發一種能處理圖片和文本的 AI 搜索功能，並對中文版 Siri 語音助手進行升級。這些功能是 Apple Intelligence 功能套件的一部分。

此次蘋果 AI 中文版推出，將隨 iOS 18.4、iPadOS 18.4、macOS Sequoia 15.4 等系統一同到來。屆時中國用戶將能用中文體驗蘋果 AI 功能，如語音交互、圖像生成、個性化推薦等。

蘋果於台北時間周四凌晨發表的 iPhone 16e，也是支援 Apple Intelligence 功能的最低價機型，有助於更多用戶以較低價格體驗到蘋果 AI 功能。