盤中速報 - Ark大漲15.65%，報0.51美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 08:05
Ark(ARK)在過去 24 小時內漲幅超過15.65%，最新價格0.51美元，總成交量達0.44億美元，總市值0.96億美元，目前市值排名第 146 名。
近 1 日最高價：0.59美元，近 1 日最低價：0.44美元，流通供給量：186,827,860。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.84%
- 近 1 月：-14.52%
- 近 3 月：-26.01%
- 近 6 月：+39.60%
- 今年以來：-12.68%
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