盤中速報 - Alchemy Pay大漲8.24%，報0.04美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:20
Alchemy Pay(ACH)在過去 24 小時內漲幅超過8.24%，最新價格0.04美元，總成交量達0.85億美元，總市值3.05億美元，目前市值排名第 88 名。
近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.03美元，流通供給量：8,688,525,108。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+32.46%
- 近 1 月：+76.46%
- 近 3 月：+57.99%
- 近 6 月：+82.19%
- 今年以來：+36.96%
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