鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.27億美元，BURGER(BURGER)24小時漲幅達19.3%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 17:15

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24小時漲幅：BURGER(BURGER)24小時漲幅19.3%；AirDAO(AMB)24小時漲幅17.5%；TROY(TROY)24小時漲幅4.59%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅27.8%；Auction(AUCTION)24小時跌幅19.4%；Verge(XVG)24小時跌幅16.3%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅57.9%；Biswap(BSW)近一週漲幅38.8%；BAKE(BAKE)近一週漲幅34.1%。