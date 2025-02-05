研調：電視面板需求持穩2月續漲 顯示器估逐月轉強

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-05 20:21

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研調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發布二月上旬面板價格預測評論，電視面板短期未受關稅問題影響，需求維持穩定強勁，推升價格漲勢延續；顯示器面板需求淡季不淡，也呈現逐月轉強，Open Cell 面板有空間率先反映微幅上漲。

集邦表示，進入二月份，電視面板需求仍維持穩定，但在川普就任後，關稅問題的隱憂也逐漸浮上檯面。雖然因為中國國內以舊換新政策的支撐，大部分的品牌客戶在去年第四季至今年第一季都能維持較強的採買動能，但勢必也多少反映了關稅實施前提前備貨的需求。

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因此，集邦認為，短時間之內關稅問題暫時還沒有帶來太顯著的衝擊，面板價格也因為需求仍維持在穩定強勁的水準下，而可望持續獲得上漲的支撐，目前預估 2 月份電視面板價格走勢，32 吋預估上漲 0.5 美元，43 吋上漲 1 美元，50 吋持平，55 吋與 65 吋上漲 1 美元，75 吋上漲 3 美元。

顯示器面板方面，集邦預估，需求將逐月轉強，第一季整體出貨有機會季增 0.5%，雖然是傳統淡季但仍維持不錯的需求動能，主要的原因仍是電視需求明顯轉強之下，產能的排擠效應讓品牌客戶不得不也開始增強備貨，加上電視面板價格上漲，面板廠也開始醞釀漲價氛圍下，更有機會加大品牌客戶提前備貨的力道。

此外，隨著關稅的實施已趨於明朗，少部分品牌多半在去年底已預先準備，反而對於近期面板需求的變動影響較不明顯，集邦表示，目前觀察 2 月份的顯示器面板價格走勢，在面板廠想要積極拉升價格，品牌客戶則仍抱持觀望心態之下，預期 Open Cell 面板有空間率先反映微幅上漲 0-0.1 美元，面板模組則仍維持全面持平態勢。

至於筆電面板，集邦表示，需求仍處於傳統淡季循環中，預估第一季整體需求季減 5.5%，由於品牌客戶多半擔憂關稅問題，因此在去年第四季就開始提前預作準備，因此反而在 2 月份關稅實施明朗化後，對於面板採購暫時沒有太多新的變化。