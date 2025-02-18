盤中速報 - ether.fi大跌8.99%，報1.08美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 22:50
ether.fi(ETHFI)在過去 24 小時內跌幅超過8.99%，最新價格1.08美元，總成交量達0.36億美元，總市值2.47億美元，目前市值排名第 98 名。
近 1 日最高價：1.2美元，近 1 日最低價：1.07美元，流通供給量：221,870,181。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.56%
- 近 1 月：-39.33%
- 近 3 月：-32.23%
- 近 6 月：-17.20%
- 今年以來：-47.62%
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