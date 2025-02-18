盤中速報 - Aptos大跌8.21%，報5.59美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 18:20
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過8.21%，最新價格5.59美元，總成交量達0.43億美元，總市值32.32億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：6.16美元，近 1 日最低價：5.48美元，流通供給量：575,107,102。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.68%
- 近 1 月：-36.55%
- 近 3 月：-50.87%
- 近 6 月：+2.25%
- 今年以來：-34.37%
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