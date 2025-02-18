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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦全球投等債(00740B)次交易(19)日除息0.2元，參考價40.49元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:05


富邦全球投等債(00740B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為40.49元，相較今日收盤價40.69元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/19 40.69 0.196 0.48% 0.0
2025/01/17 40.23 0.196 0.49% 0.0
2024/12/17 41.06 0.2 0.49% 0.0
2024/11/18 40.81 0.213 0.52% 0.0
2024/10/17 41.76 0.229 0.55% 0.0

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