盤後速報 - 富邦全球投等債(00740B)次交易(19)日除息0.2元，參考價40.49元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:05
富邦全球投等債(00740B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為40.49元，相較今日收盤價40.69元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/19
|40.69
|0.196
|0.48%
|0.0
|2025/01/17
|40.23
|0.196
|0.49%
|0.0
|2024/12/17
|41.06
|0.2
|0.49%
|0.0
|2024/11/18
|40.81
|0.213
|0.52%
|0.0
|2024/10/17
|41.76
|0.229
|0.55%
|0.0
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