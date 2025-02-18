大武山去年純益年增32% 每股賺 1.46元擬超額配發2元現金

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-18 16:20

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全台最大規模的單一蛋雞飼養廠大武山 (6952-TW)，今 (18) 日公布 2024 年全年稅後純益 9572 萬元，年增 32%，每股純益 1.46 元；全年營收與前一年度相較略增，獲利部份則有雙位數成長，主要受惠中高階蛋品需求成長及牧場生產效率提升獲利增長。

大武山董事會今日通過 2024 年度盈餘分配案，將配發每股現金股利 2 元，其中包含盈餘分配之現金股利 1 元，資本公積發放 1 元，以大武山今日收盤價 47 元計算，現金殖利率達 4.25%。

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大武山 2024 年全年營收 12.19 億元，毛利率 27.64%，年增 1.56 個百分點，全年稅後純益 9572 萬元，年增 32%，每股純益 1.46 元。

大武山訂 5 月 20 日召開股東會。

大武山目前旗下共有 4 個牧場，年銷量超過 2 億顆，為全台最大蛋雞飼養場，並以自有品牌「大武山牧場」主攻國內中高階蛋品市場，產品包含鮮蛋、液蛋及蛋加工品等，銷售通路遍及全台主要連鎖超市、量販店及餐廳，包含家樂福、大潤發、全聯、麥當勞、早安美芝城等知名品牌。2024 年各產品營收比重為: 生鮮雞蛋 82%、液蛋 16% 及蛋類加工品 2%。

大武山 2024 年獲利成長幅度超過營收增加幅度，主要受惠食安意識帶動中高階蛋品需求增加，以及公司生產規模與生產技術的同步提升，推升整體銷量較前一年度成長 16%；而 2024 年公司雖同樣面臨國內蛋價下跌壓力，然相較雞蛋產地價全年近 4 成的跌幅，創近年新低，大武山以自有品牌專攻中高端蛋品市場的策略，平均售價僅略跌 8%，因此得推升全年毛利率達 27.64%

大武山旗下所有牧場皆採密閉式水簾空調及自動化集蛋及禽糞處理系統，降低傳染病機率，同時引入大數據及人工智慧技術進行蛋雞飼養管理，並於 2023 年與日本最大牧場 T&C 株式會社來牧場進行技術指導，持續優化產蛋率及換蛋率，使 2024 年產蛋率，較前一年度再提升 5 個百分點。