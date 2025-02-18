習近平出席！新華社：這場民企座談會釋三大信號

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-18 09:36

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中共總書記習近平周一（17 日）在北京出席民營企業座談會，並發表重要講話，中國官媒《新華社》指出，此舉體現出高層對民營企業和民營經濟的重視，釋出促進民營經濟健康發展、高品質發展的信號。

以下是《新華社》周二列出的三大信號。

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信號一：黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，不能變，也不會變

「黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。」習近平在座談會上強調。

習近平說：「黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。」

信號二：民營經濟發展前景廣闊、大有可為

毋庸諱言，近年來一些民營企業在經營發展中感受到了壓力。

對此，習近平在座談會上表示，「當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的」，鼓勵大家「在困難和挑戰中看到前途、看到光明、看到未來，保持發展定力、增強發展信心，保持愛拼會贏的精氣神」。

信號三：凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣

扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點。習近平在座談會上指出：「凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣。」

聚焦當前和今後一個時期促進民營經濟健康發展、高品質發展，習近平在會議上作出了部署——

「要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放，繼續下大氣力解決民營企業融資難融資貴問題。」

「要著力解決拖欠民營企業賬款問題。」

「要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。」

「要認真落實各項紓困政策，提高政策精准度，注重綜合施策，對企業一視同仁。」

「要進一步構建親清政商關系。各級黨委和政府要立足實際，統籌抓好促進民營經濟發展政策措施的落實。」

此次座談會上，習近平寄語廣大民營企業和民營企業家，希望大家一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出更大貢獻。

統計數據顯示，截至 2023 年底，中國登記在冊的經營主體達 1.84 億戶，其中民營企業超過 5,300 萬戶，分別比 2012 年增長了 2.3 倍和 3.9 倍。

官方數據顯示，民企貢獻全國 50% 以上稅收，60% 以上國內生產毛額（GDP），70% 以上技術創新成果，80% 以上城鎮勞動就業。

換句話說，民營企業發展好壞，直接牽動穩增長、保就業。